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Болельщикам «Фейеноорда» запретили приезжать в Лилль в день матча Лиги чемпионов

Болельщикам «Фейеноорда» запретили приезжать в Лилль в день матча Лиги чемпионов
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Фанатам клуба «Фейеноорд» запретили въезжать в Лилль, где сегодня, 29 января, состоится матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между французской и нидерландской командами. Аргументируется запрет повышенным риском столкновения болельщиков с французской полицией, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ФК «Фейеноорд».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч «Лилль» — «Фейеноорд» пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа». Встречу обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

По состоянию на сегодняшний день «Фейеноорд» занимает 11-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, в то время как «Лилль» расположился на 12-й строчке.

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