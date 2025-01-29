Болельщикам «Фейеноорда» запретили приезжать в Лилль в день матча Лиги чемпионов

Фанатам клуба «Фейеноорд» запретили въезжать в Лилль, где сегодня, 29 января, состоится матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов между французской и нидерландской командами. Аргументируется запрет повышенным риском столкновения болельщиков с французской полицией, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ФК «Фейеноорд».

Матч «Лилль» — «Фейеноорд» пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа». Встречу обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

По состоянию на сегодняшний день «Фейеноорд» занимает 11-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, в то время как «Лилль» расположился на 12-й строчке.