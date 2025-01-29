«Динамо» Мх — «Факел»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 29 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и воронежский «Факел». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Волк, Кагермазов, Шумахов, Табидзе, Алибеков, Сундуков, Глушков, Мрезиге, Касинтура, Сердеров, Агаларов.

«Факел»: Гудиев, Альшин, Калинин, Божин, Дзиов, Ковалёв, Квеквескири, Мертенс, Ивлев, Ломовицкий, Ильин.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. «Динамо» находится на 11-й строчке, заработав 17 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков.