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«Динамо» Мх — «Факел»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Динамо» Мх — «Факел»: стартовые составы команд на контрольный матч
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Сегодня, 29 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и воронежский «Факел». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 января 2025, среда. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Не начался
Факел
Воронеж, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Волк, Кагермазов, Шумахов, Табидзе, Алибеков, Сундуков, Глушков, Мрезиге, Касинтура, Сердеров, Агаларов.

«Факел»: Гудиев, Альшин, Калинин, Божин, Дзиов, Ковалёв, Квеквескири, Мертенс, Ивлев, Ломовицкий, Ильин.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. «Динамо» находится на 11-й строчке, заработав 17 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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