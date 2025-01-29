Расписание матчей «Ростова» на Зимнем Кубке РПЛ

Уже завтра, 30 января, стартует Winline Зимний Кубок РПЛ. В турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое, третье и первое места. В финале встретятся победители групп.

Представляем вашему внимание расписание матчей «Ростова» на турнире. Южный клуб попал в группу с ЦСКА и «Зенитом».

Групповой этап:

31 января, 19:30. ЦСКА — «Ростов»;

7 февраля, 15:00. «Ростов» — «Зенит».

Также объявлены даты матчей за первое, третье и пятое места. В одном из них в любом случае сыграет «Ростов»:

матч за пятое место — 10 февраля, 15:00 мск;

матч за третье место — 10 февраля, 19:00 мск;

финал — 11 февраля, 19:30 мск.