Умер один из первых футбольных агентов СССР Яков Гершензон

В Израиле на 90-м году ушёл из жизни один из самых известных футбольных агентов 1990-х годов Яков Гершензон. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко сообщил его коллега Григорий Крицер.

В 1990-е годы уроженец Кишинёва Гершензон участвовал в первых трансферах советских футболистов за рубеж и организации товарищеского матча сборных Израиля и СССР в 1989 году в период разрыва дипломатических отношений между странами. Многие годы Гершензон был ближайшим помощником одного из самых влиятельных агентов мирового футбола Пини Захави.

Отметим, что среди действующих клиентов Захави числятся нападающий «Челси» Кристофер Нкунку, центральный защитник «Байера» Жонатан Та, форвард «Барселоны» Роберт Левандовски и многие другие известные игроки.