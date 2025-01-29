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Расписание матчей «Зенита» на Зимнем Кубке РПЛ

Расписание матчей «Зенита» на Зимнем Кубке РПЛ
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Уже завтра, 30 января, стартует Winline Зимний Кубок РПЛ. В турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое, третье и первое места. В финале встретятся победители групп.

Представляем вашему внимание расписание матчей «Зенита» на турнире. Сине-бело-голубые попали в группу с ЦСКА и «Ростовом».

Групповой этап:

  • 4 февраля, 19:30. «Зенит» — ЦСКА;
  • 7 февраля, 15:00. «Ростов» — «Зенит».

Также объявлены даты матчей за первое, третье и пятое места. В одном из них в любом случае сыграет «Зенит»:

  • матч за пятое место — 10 февраля, 15:00 мск;
  • матч за третье место — 10 февраля, 19:00 мск;
  • финал — 11 февраля, 19:30 мск.
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