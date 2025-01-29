Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: для меня РПЛ — не российский футбол, уровень лиги держат иностранцы

Лепёхин: для меня РПЛ — не российский футбол, уровень лиги держат иностранцы
Комментарии

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался об уровне российского футбола. Он согласен с мнением, что уровень за последние годы снизился из-за отъезда легионеров.

«Уровень российского футбола, может, чуть-чуть ослаб, если сравнивать его с пятилетней давностью, из-за оттока иностранных футболистов. Очевидно, что уровень нашего футбола держат иностранцы. Не стоит говорить, что он совсем слабый или сильный. Для меня РПЛ — это не российский футбол. В нашем чемпионате играют около 100 россиян на 150-миллионную страну», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android