Лепёхин: для меня РПЛ — не российский футбол, уровень лиги держат иностранцы

Российский экс-футболист Константин Лепёхин высказался об уровне российского футбола. Он согласен с мнением, что уровень за последние годы снизился из-за отъезда легионеров.

«Уровень российского футбола, может, чуть-чуть ослаб, если сравнивать его с пятилетней давностью, из-за оттока иностранных футболистов. Очевидно, что уровень нашего футбола держат иностранцы. Не стоит говорить, что он совсем слабый или сильный. Для меня РПЛ — это не российский футбол. В нашем чемпионате играют около 100 россиян на 150-миллионную страну», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.