Расписание матчей ЦСКА на Зимнем Кубке РПЛ

Уже завтра, 30 января, стартует Winline Зимний Кубок РПЛ. В турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое, третье и первое места. В финале встретятся победители групп.

Представляем вашему внимание расписание матчей ПФК ЦСКА на турнире. Армейцы попали в группу с «Ростовом» и «Зенитом».

Групповой этап:

31 января, 19:30. ЦСКА — «Ростов»;

4 февраля, 19:30. «Зенит» — ЦСКА;

Также объявлены даты матчей за первое, третье и пятое места. В одном из них в любом случае сыграет ЦСКА:

матч за пятое место — 10 февраля, 15:00 мск.

матч за третье место — 10 февраля, 19:00 мск.

финал — 11 февраля, 19:30 мск.