Стало известно, когда РФС рассмотрит жалобу от РПЛ на нашумевшее интервью Артёма Дзюбы

Российский футбольный союз рассмотрит жалобу РПЛ и московского «Локомотива» насчёт оскорблений от нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы 4 февраля. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на слова представителя службы коммуникаций РФС.

«Комитет по этике рассмотрит обращение главы РПЛ Александра Алаева по интервью Дзюбы 4 февраля», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций Российского футбольного союза источник.

Интервью Дзюба дал в начале ноября, раскритиковав «Локомотив» и главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова. В частности, нападающий назвал российского специалиста «трусливеньким, слабоватым и очень мнительным». Дзюба покинул «Локомотив» по завершении прошлого сезона. С сентября 2024-го опытнейший форвард играет за «Акрон».