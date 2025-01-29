«Барселона» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 29 января, состоится матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Аталанта» из Бергамо. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игру будет обслуживать английская бригада арбитров, которую возглавит Майкл Оливер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 18 очков. «Аталанта» — седьмая (14 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.