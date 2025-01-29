Экс-глава «Анжи»: слова благодарности людям, которые возродили известный бренд в России

Экс генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов отреагировал на новости о возрождении махачкалинского клуба.

«Возрождение «Анжи» — очень хорошая новость. Но пока много неизвестного в том, что происходит. Известно только, что клуб возрождается и будет выступать в третьем дивизионе. Даже не знаю, кто руководит и спонсирует клуб. В любом случае этим людям только слова благодарности за то, что они нашлись и готовы финансировать и возрождать довольно известный спортивный бренд в Дагестане и в России.

Но у нас было много историй ухода и возрождения команд: «Ротор», «Алания» и «Сибирь». Этот список может быть достаточно большим. Любое возвращение старого доброго имени — это замечательно. Только слова благодарности людям, которые этим занимаются», — сказал Казиахмедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.