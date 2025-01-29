Карпин — петух, Семак — дракон. Аккаунт КР опубликовал пост в честь Китайского Нового года

Пресс-служба Кубка России в соцсетях опубликовала пост в честь Китайского Нового года. В рамках этой публикации были рассмотрены знаки зодиака главных тренеров Пути РПЛ, согласно Восточному календарю.

Так, Валерий Карпин («Ростов») — земляной петух, Сергей Семак («Зенит») — красный огненный дракон, Марко Николич (ПФК ЦСКА) — земляная коза, Марцел Личка («Динамо» Москва) — огненная змея.

В текущем сезоне «Ростов» впервые после введения нового формата Кубка России пробился в полуфинал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где сыграет с петербургским «Зенитом». Во втором полуфинале сыграют ПФК ЦСКА и «Динамо». Победители 1/2 финала выйдут в финал Пути РПЛ, проигравшие — отправятся в Путь регионов.