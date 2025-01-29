Деметрадзе: ситуация в «Алании» катастрофическая, клубу надо протянуть и найти спонсоров

Бывший футболист владикавказской «Алании» Георгий Деметрадзе оценил финансовую ситуацию в клубе.

«Ситуация в «Алании» катастрофическая. Может быть, найдётся тот, кто поможет команде, но пока таких не видно. Жалко, что такой клуб, как «Алания», столько лет не выступает в РПЛ, а сейчас может вылететь из Первой лиги или вообще закрыться. Это самый худший вариант. Клубу нужно протянуть, чтобы остаться в Первой лиге, а потом — найти спонсоров. Конечно, российскому футболу надо помочь «Алании», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Алания» занимает 17-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 18 очков за 21 матч.