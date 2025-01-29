Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деметрадзе: ситуация в «Алании» катастрофическая, клубу надо протянуть и найти спонсоров

Деметрадзе: ситуация в «Алании» катастрофическая, клубу надо протянуть и найти спонсоров
Комментарии

Бывший футболист владикавказской «Алании» Георгий Деметрадзе оценил финансовую ситуацию в клубе.

«Ситуация в «Алании» катастрофическая. Может быть, найдётся тот, кто поможет команде, но пока таких не видно. Жалко, что такой клуб, как «Алания», столько лет не выступает в РПЛ, а сейчас может вылететь из Первой лиги или вообще закрыться. Это самый худший вариант. Клубу нужно протянуть, чтобы остаться в Первой лиге, а потом — найти спонсоров. Конечно, российскому футболу надо помочь «Алании», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Алания» занимает 17-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 18 очков за 21 матч.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Алании» планируют в пять раз сократить зарплатную ведомость
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android