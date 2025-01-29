Хиддинк пожелал возрождённому «Анжи» как можно скорее вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России по футболу Гус Хиддинк пожелал возрождённому махачкалинскому клубу как можно скорее добыть путёвку в РПЛ. Напомним, накануне, 28 января, пресс-служба махачкалинского «Анжи» в своём телеграм-канале объявила, что клуб будет выступать в третьем дивизионе России.

«Надеюсь, «Анжи» быстро продвинется в высший дивизион. Желаю клубу удачи во всём! Я прекрасно и успешно провёл время с «Анжи», — приводит слова Хиддинка «РИА Новости Спорт».

«Анжи» — бронзовый призёр чемпионата России — 2012/2013, финалист Кубка России — 2000/2001 и 2012/2013. 3 июня 2022 года пресс-служба клуба официально объявила, что команда не сумела получить лицензию на следующий сезон, что означает автоматическое лишение профессионального статуса.