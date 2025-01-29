Наумов: € 10 млн за Бабича — хорошие деньги, но у «Спартака» нет финансовых проблем

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе сербского защитника Срджана Бабича из «Спартака». Он считает, что красно-белым стоит подождать с продажей игрока как минимум до ближайшего лета.

«Спартаку» нужно подождать до конца сезона с продажей Бабича. Станковичу надо дать время. По его работе видно, что он очень долго запрягает, но потом может быстро повезти. Деян сейчас делает команду, поэтому что-то ломать — неправильно. А Бабич — столп обороны «Спартака». € 10 млн — хорошие деньги, но у команды нет финансовых проблем, поэтому с продажей игрока не стоит торопиться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.