Дзюба — в стартовом составе «Акрона» на контрольный матч с «Урарту»

Сегодня, 29 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и армянский «Урарту». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 17:00 мск.

Стартовый состав «Акрона»: Нагаев, Эшковал, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Бакаев, Дзюба.

Ранее сегодня «Акрон» проиграл китайскому «Чэнду Жунчэн» со счётом 1:3.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Урарту» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Армении, отставая от «Ноа» на два очка.