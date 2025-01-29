Дзюба — в стартовом составе «Акрона» на контрольный матч с «Урарту»
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Сегодня, 29 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Акрон» и армянский «Урарту». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 17:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 января 2025, среда. 17:10 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Не начался
Урарту
Ереван, Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовый состав «Акрона»: Нагаев, Эшковал, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Бакаев, Дзюба.
Ранее сегодня «Акрон» проиграл китайскому «Чэнду Жунчэн» со счётом 1:3.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Урарту» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Армении, отставая от «Ноа» на два очка.
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