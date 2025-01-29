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Писарев ответил, будет ли для ЦСКА катастрофой непопадание в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Писарев ответил, будет ли для ЦСКА катастрофой непопадание в топ-3 РПЛ по итогам сезона
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев считает, что ЦСКА сможет рассчитывать на место в тройке лучших команд РПЛ, если армейский клуб не будет продавать лидеров команды Марко Николича.

— Для армейцев непопадание в тройку будет катастрофой?
— Я думаю, нет. Вопрос в том, будут ли они удерживать лидеров — Облякова, Файзуллаева. Если да, тогда мы поймём, что амбиции есть. А если трансферы лидеров будут «на выход», тоже всё станет понятно в вопросе борьбы за тройку, — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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