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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Okko первым в России покажет Лигу чемпионов в качестве 1080p50

Okko первым в России покажет Лигу чемпионов в качестве 1080p50
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Онлайн-кинотеатр Okko первым в России покажет футбольные трансляции в качестве 1080p с частотой 50 кадров в секунду в прогрессивной развёртке. Клиенты сервиса уже могут смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в новом разрешении и с детализацией на всех доступных девайсах.

Okko перевёл показ матчей на новый формат сигнала, который появился на турнирах УЕФА с этого сезона. С 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов произошло качественное улучшение изображения. Прогрессивная развёртка при 50 кадрах в секунду и HD-формат делают изображение более плавным и позволяют быстро и без потери качества его масштабировать. Это особенно заметно при приближенных видеоповторах.

Также в начале года сервис произвёл ряд обновлений. Так, в карточках событий открыта возможность следить за статистикой встреч, которая обновляется в режиме реального времени на основе актуальных данных от Championat и SportRadar. На странице календаря трансляций добавлены фильтры для более удобной навигации. В трансляциях прямого эфира можно перейти к другому матчу турнира прямо внутри плеера.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«Сегодня мы первыми в России запускаем показ спортивных трансляций в качестве 1080p с частотой 50 кадров в секунду в прогрессивной развёртке. Это действительно новый уровень детализации – мяч всегда сохраняет правильную форму, нет ни шлейфов, ни ряби, а при масштабировании картинка остаётся отличной даже на самых больших телевизорах. Благодаря обновлениям зрители могут ещё глубже погрузиться в мир спорта».

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