Экс-защитник «Спартака» Кутепов рассказал, чувствует ли народную любовь

Бывший защитник «Спартака» и «Торпедо» Илья Кутепов ответил на вопрос, чувствует ли он народную любовь из-за того, что выступал за красно-белых. Кутепов защищал цвета московского «Спартака» с 2012 по 2022 год и выиграл в составе команды Массимо Карреры чемпионский титул.

«Не знаю, народную любовь, наверное, президент испытывает. Мы – те люди, которые вписали маленькую чёрточку в историю «Спартака». Если они вспоминают это с теплотой и с какой-то хорошей энергией и отдачей – мне приятно», — приводит слова Кутепова «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».