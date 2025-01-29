Нигматуллин — о Сильянове: «Локо» вынужден работать на продажу — у них ограниченный бюджет

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на слухи, что защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов может перейти в «Зенит». Он считает, что это вынужденная мера для железнодорожников — клубу сейчас приходится работать на продажу.

«Локомотив» сейчас вынужден работать на продажу, потому что у них ограниченный бюджет. Поэтому, если есть какие-то запросы, клуб старается заработать деньги. Сильянов — один из ведущих и ярких футболистов. Но «Локомотив» может спокойно его продать», — сказал Руслан Нигматуллин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.