Таранов оценил карьерные перспективы уволенного из сборной Казахстана Станислава Черчесова

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов позитивно оценил карьерные перспективы Станислава Черчесова после увольнения российского специалиста с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Перспективы у такого опытного тренера с таким послужным списком вполне весомые и очень даже обнадёживающие, я думаю. Даже несмотря на то, что не заладилось с Казахстаном. Все прекрасно знают, какой Черчесов специалист. Он это неоднократно доказывал. Поэтому если у него будет желание взять какой-то клуб, то я думаю, что перспективы очень большие», — приводит слова Таранова Metaratings.

Об увольнении Станислава Черчесова стало известно 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб. Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее Черчесов тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов, включая «Ференцварош», с которым он стал чемпионом Венгрии.