Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов оценил карьерные перспективы уволенного из сборной Казахстана Станислава Черчесова

Таранов оценил карьерные перспективы уволенного из сборной Казахстана Станислава Черчесова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов позитивно оценил карьерные перспективы Станислава Черчесова после увольнения российского специалиста с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Перспективы у такого опытного тренера с таким послужным списком вполне весомые и очень даже обнадёживающие, я думаю. Даже несмотря на то, что не заладилось с Казахстаном. Все прекрасно знают, какой Черчесов специалист. Он это неоднократно доказывал. Поэтому если у него будет желание взять какой-то клуб, то я думаю, что перспективы очень большие», — приводит слова Таранова Metaratings.

Об увольнении Станислава Черчесова стало известно 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб. Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее Черчесов тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов, включая «Ференцварош», с которым он стал чемпионом Венгрии.

Материалы по теме
Черчесов — об изучении казахского языка: вам правду сказать или соврать?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android