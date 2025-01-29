Гладилин: Кокорина гложет жёлчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на резонансное интервью российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина. Ранее он заявил, что РПЛ — «говно», а период в «Спартаке» футболист охарактеризовал словами «залутал бабок и быстро уехал».

«Кокорин — человек, который играет на Кипре и не подошёл посредственному клубу «Фиорентина». Чемпионат Кипра — курортный вариант. Поэтому слушать высказывания Кокорина — это несерьёзно. Его гложет жёлчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии. А на Кипр футболисты приезжают доигрывать и отдыхать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.