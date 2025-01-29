Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: Кокорина гложет жёлчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии

Гладилин: Кокорина гложет жёлчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии
Комментарии

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на резонансное интервью российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина. Ранее он заявил, что РПЛ — «говно», а период в «Спартаке» футболист охарактеризовал словами «залутал бабок и быстро уехал».

«Кокорин — человек, который играет на Кипре и не подошёл посредственному клубу «Фиорентина». Чемпионат Кипра — курортный вариант. Поэтому слушать высказывания Кокорина — это несерьёзно. Его гложет жёлчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии. А на Кипр футболисты приезжают доигрывать и отдыхать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android