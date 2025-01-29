Кутепов — о Черчесове: его юмор всегда нравился, Саламыч умел пройти по лезвию ножа

Бывший защитник «Спартака» и «Торпедо» Илья Кутепов высказался об уволенном из сборной Казахстана российском специалисте Станиславе Черчесове. Под руководством Черчесова Кутепов выступал за национальную команду России.

«Шутки Черчесова во главе сборной Казахстана не видел. Но юмор Саламыча всегда нравился. Хорошая шутка, как пройти по лезвию ножа. С одной стороны, остро и пикантно, но в то же время не переходит какие-то грани. Саламыч это умел. По крайней мере, в сборной России очень классно делал. Не знаю, как в Казахстане. У нас ребята все кайфовали», — приводит слова Кутепова «Советский спорт».

Об увольнении Станислава Черчесова стало известно 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб. Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее Черчесов тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов, включая «Ференцварош», с которым он стал чемпионом Венгрии.