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«Идеальный футболист». Ветеран «Спартака» оценил потенциального новичка красно-белых

«Идеальный футболист». Ветеран «Спартака» оценил потенциального новичка красно-белых
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Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов отреагировал на новости о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Торино» Ивана Илича. Он оценил 23-летнего сербского хавбека, назвав его идеальным футболистом для «Спартака» в плане характеристик. Сочнов считает, что Илич сможет усилить центральную линию московской команды.

«На позиции Илича есть Мартинс, Пруцев, Умяров, Зобнин? Эти ребята играют не сказать, что плохо, но не так стабильно. Это не совсем футболисты основы. Мы видим постоянную ротацию состава, перетряску игроков. В середине нет стабильности. Илич может усилить эту зону. По характеристикам это идеальный футболист. Думаю, он нужен. А там – как себя покажет», — приводит слова Сочнова «Евро-футбол.ру».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в таблице РПЛ. Команду возглавляет Деян Станкович.

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