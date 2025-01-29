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Гранат: Караваеву хватит сил, чтобы после разрыва ахилла вернуться на высокий уровень

Гранат: Караваеву хватит сил, чтобы после разрыва ахилла вернуться на высокий уровень
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Бывший игрок московского «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал травму защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, а также возможный переход в санкт-петербургский клуб защитника «Локомотива» Александра Сильянова.

«Вячеславу хватит сил и желания, чтобы после разрыва ахилла вернуться на высокий уровень. Желаю ему скорейшего выздоровления и появления на футбольном поле.

Что касается Сильянова в «Зените», это качественный футболист, который поможет команде. В питерском клубе большая обойма игроков, где придётся доказывать и бороться за место в старте. Для «Локомотива» уход Сильянова — весомая потеря. Но если этот трансфер случится в ближайшие дни, у тренерского штаба будет время, чтобы найти ему замену», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что Караваеву сделали операцию, до конца сезона-2024/2025 защитник на поле не появится и пропустит по меньшей мере около семи месяцев. На фоне этого «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Локомотив» начали переговоры по поводу трансфера Сильянова.

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