Руслан Нигматуллин: ни капельки не удивлён словам Кокорина — это в его стиле

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на резонансное высказывание форварда «Ариса» Александра Кокорина. Ранее нападающий назвал Российскую Премьер-Лигу «говном».

«Возможно, Кокорин так называет РПЛ, потому что его никто не берёт из российских команд. Отсюда такие чувства. Ему было бы гораздо интереснее вернуться в РПЛ, чем играть в чемпионате Кипра. Даже смешно сравнивать эти два чемпионата, при всём уважении к киприотам. Его слова — это, мягко говоря, некрасиво, но в стиле Кокорина. Поэтому ни капельки не удивлён», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.