Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин: ни капельки не удивлён словам Кокорина — это в его стиле

Руслан Нигматуллин: ни капельки не удивлён словам Кокорина — это в его стиле
Комментарии

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на резонансное высказывание форварда «Ариса» Александра Кокорина. Ранее нападающий назвал Российскую Премьер-Лигу «говном».

«Возможно, Кокорин так называет РПЛ, потому что его никто не берёт из российских команд. Отсюда такие чувства. Ему было бы гораздо интереснее вернуться в РПЛ, чем играть в чемпионате Кипра. Даже смешно сравнивать эти два чемпионата, при всём уважении к киприотам. Его слова — это, мягко говоря, некрасиво, но в стиле Кокорина. Поэтому ни капельки не удивлён», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android