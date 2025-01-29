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Касильяс отреагировал на слухи о возможном переходе Винисиуса в клуб из Саудовской Аравии

Касильяс отреагировал на слухи о возможном переходе Винисиуса в клуб из Саудовской Аравии
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Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс прокомментировал информацию об интересе саудовских клубов к крайнему нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору.

«Как болельщик «Реала» я бы хотел, чтобы Винисиус остался в Мадриде. С тех пор как он приехал, он очень изменился. Сначала Вини был источником смеха и издевательств, а теперь он один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он останется таким же.

Винисиус, Мбаппе и Беллингем — это три столпа клуба. И они должны продолжать играть исключительно и продвигать «Реал» на вершину», — приводит слова Касильяса Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что клубы из Саудовской Аравии готовы предложить Винисиусу заработную плату в размере € 350 млн. Подчёркивалось, что они предпримут попытки приобрести 24-летнего игрока грядущим летом.

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