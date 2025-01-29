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«Сантос» ведёт переговоры по аренде экс-полузащитника «Барселоны» — Романо

«Сантос» ведёт переговоры по аренде экс-полузащитника «Барселоны» — Романо
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Бразильский «Сантос» ведёт переговоры по аренде экс-полузащитника «Барселоны» Артура Мело из туринского «Ювентуса», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, арендное соглашение будет включать в себя опцию выкупа. Также отмечается, что Артур не прочь присоединиться к «Сантосу» после новости о переходе в клуб ещё одного экс-игрока «Барселоны» Неймара.

Артур стал игроком «Ювентуса» летом 2020 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне футболист ни разу не вышел на поле. Контракт между Артуром и «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Фиорентину», а сезон-2022/2023 провёл в «Ливерпуле».

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