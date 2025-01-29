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Во Франции все матчи 20-го тура Лиги 1 начнутся с минуты молчания из-за убийства подростка

Во Франции все матчи 20-го тура Лиги 1 начнутся с минуты молчания из-за убийства подростка
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Федерация футбола Франции на своём сайте объявила, что все матчи 20-го тура чемпионата страны, которые пройдут 1 и 2 февраля, начнутся с минуты молчания из-за убийства 14-летнего подростка в Париже

24 января возле стадиона «Жюль Ноэль» в Париже был убит 14-летний подросток по имени Элиас, возвращавшийся домой после тренировки. На него напали двое молодых людей и нанесли несколько ножевых ранений, пытаясь отобрать телефон.

«В память об Элиасе Федерация футбола Франции решила организовать минуту молчания в эти выходные на всех стадионах страны. Эта трагедия, хотя она и не связана с нашим видом спорта, стала болезненной для футбольного сообщества. Федерация выражает поддержку родителям Элиаса и его близким», – говорится в официальном заявлении Федерации футбола Франции.

Полиция уже задержала двух подозреваемых в возрасте 16 и 17 лет. В понедельник, 27 января, им предъявили обвинения в вымогательстве с применением насилия, повлёкшем смерть, а также в умышленном насилии над лицом младше 15 лет.

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