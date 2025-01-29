Деметрадзе: «ПСЖ» и «Сити» — на грани вылета, но постараются пройти в плей-офф ЛЧ

Бывший футболист владикавказской «Алании» Георгий Деметрадзе высказался о заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«В этом сезоне Лиги чемпионов столько хороших команд может покинуть турнир уже на групповой стадии. У «Манчестер Сити» тяжёлая ситуация, но команда должна выиграть последнюю встречу. Что касается слов Анчелотти о вылете «Сити», он решает свои задачи, поэтому не хочет таких конкурентов в следующем раунде.

«ПСЖ» тоже на грани, но, мне кажется, что парижане и «Манчестер Сити» будут максимально стараться, чтобы выиграть и пройти в плей-офф», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.