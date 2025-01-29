Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деметрадзе: «ПСЖ» и «Сити» — на грани вылета, но постараются пройти в плей-офф ЛЧ

Деметрадзе: «ПСЖ» и «Сити» — на грани вылета, но постараются пройти в плей-офф ЛЧ
Комментарии

Бывший футболист владикавказской «Алании» Георгий Деметрадзе высказался о заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«В этом сезоне Лиги чемпионов столько хороших команд может покинуть турнир уже на групповой стадии. У «Манчестер Сити» тяжёлая ситуация, но команда должна выиграть последнюю встречу. Что касается слов Анчелотти о вылете «Сити», он решает свои задачи, поэтому не хочет таких конкурентов в следующем раунде.

«ПСЖ» тоже на грани, но, мне кажется, что парижане и «Манчестер Сити» будут максимально стараться, чтобы выиграть и пройти в плей-офф», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Скандал перед решающим матчем в Лиге чемпионов. Тренер «Бенфики» выступил в стиле Карпина
Скандал перед решающим матчем в Лиге чемпионов. Тренер «Бенфики» выступил в стиле Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android