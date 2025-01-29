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Константин Генич высказался о скандальной ситуации с Бителло в «Динамо»

Константин Генич высказался о скандальной ситуации с Бителло в «Динамо»
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Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о ситуации вокруг атакующего полузащитника московского «Динамо» Бителло. Ранее хавбек не явился на зимние сборы бело-голубых в назначенные сроки и подключился к команде лишь 26 января.

«Думаю, что Бителло останется в «Динамо» как минимум до лета. На мой взгляд, его не нужно штрафовать. Будь я руководителем «Динамо», не штрафовал бы. Попутал бес. Это будет не хороший пример [для остальных], но станет хорошим примером со стороны «Динамо», хорошим жестом…

«Динамо» должно дать понять, что они относятся человечно, прекрасно понимают, что бес попутал игрока, что его ввели в заблуждение, манипулировали. [Стоит] показать остальным, что да, не надо пропускать сборы, не надо выкручивать руки клубу, но клуб всегда готов выслушать, найти компромисс и продолжить сотрудничество.

Сумеет ли агент и Бителло убедить «Динамо» в том, что надо переподписать контракт на улучшенных условиях? Если учитывать уровень его игры, вклад в игру «Динамо», он точно заслужил повышение зарплаты. На сколько бы я увеличил ему зарплату? На € 500 тыс., да. Начнём с € 1,7 млн, а дальше — прогрессивная история», — сказал Генич в выпуске «Коммент.Шоу».

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