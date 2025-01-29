Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-гендиректор «Анжи»: для Махачкалы замечательно, что теперь в регионе будет две команды

Экс-гендиректор «Анжи»: для Махачкалы замечательно, что теперь в регионе будет две команды
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов прокомментировал новости о возрождении махачкалинского клуба, который будет выступать в третьем дивизионе России. Таким образом, в регионе будет сразу две профессиональные команды: «Анжи» и «Динамо».

«Для Махачкалы замечательно, что теперь в регионе будет две команды. У «Динамо» Махачкала существует академия, а также есть академия Александра Макарова. Очень многим мальчишкам, которые там тренируются, сложно реализовать себя в одной команде. Чем больше будет клубов, тем проще будет мальчишкам реализоваться. Это большой плюс, что ребятам не надо бегать по всей стране и искать возможность играть. Самые активные будут получать шанс в регионе», — сказал Казиахмедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
Хиддинк пожелал возрождённому «Анжи» как можно скорее вернуться в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android