Экс-гендиректор «Анжи»: для Махачкалы замечательно, что теперь в регионе будет две команды

Экс-генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов прокомментировал новости о возрождении махачкалинского клуба, который будет выступать в третьем дивизионе России. Таким образом, в регионе будет сразу две профессиональные команды: «Анжи» и «Динамо».

«Для Махачкалы замечательно, что теперь в регионе будет две команды. У «Динамо» Махачкала существует академия, а также есть академия Александра Макарова. Очень многим мальчишкам, которые там тренируются, сложно реализовать себя в одной команде. Чем больше будет клубов, тем проще будет мальчишкам реализоваться. Это большой плюс, что ребятам не надо бегать по всей стране и искать возможность играть. Самые активные будут получать шанс в регионе», — сказал Казиахмедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 18 матчей.