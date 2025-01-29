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«Факел» и «Динамо» Махачкала не выявили победителя в товарищеском матче

Завершился клубный товарищеский матч, в котором встречались воронежский «Факел» и махачкалинское «Динамо». Итоговый результат — 1:1.

На 25-й минуте защитник «Динамо» Темирхан Сундуков открыл счёт. Ответный мяч «Факела» на 33-й минуте забил защитник Сергей Божин — 1:1.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Динамо» Мх после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

1 февраля «Факел» сыграет товарищеский матч с «Пари НН», 6 февраля – с московским «Торпедо», 13 февраля – с «Насафом» (Узбекистан), 17 февраля – с ЦСКА, 21 февраля – с тульским «Арсеналом».

2 февраля «Динамо» Мх сыграет товарищеский матч с «КАМАЗом», 5 февраля – с подмосковными «Химками», 11 февраля – с «Кайратом» (Казахстан), 16 февраля – с грозненским «Ахматом», 19 февраля – с волгоградским «Ротором».