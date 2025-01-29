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«Интер» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

«Интер» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 29 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Интер» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу будет обслуживать боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После семи сыгранных матчей в активе миланского «Интера» 16 набранных очков. «Нерадзурри» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице. «Монако» набрал 13 очков и расположился на 10-й строчке. Возглавляет таблицу Лиги чемпионов «Ливерпуль», набравший 21 очко.

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