«Интер» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 29 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Интер» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу будет обслуживать боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

После семи сыгранных матчей в активе миланского «Интера» 16 набранных очков. «Нерадзурри» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице. «Монако» набрал 13 очков и расположился на 10-й строчке. Возглавляет таблицу Лиги чемпионов «Ливерпуль», набравший 21 очко.