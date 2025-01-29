«Интер» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
Поделиться
Сегодня, 29 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Интер» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу будет обслуживать боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После семи сыгранных матчей в активе миланского «Интера» 16 набранных очков. «Нерадзурри» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице. «Монако» набрал 13 очков и расположился на 10-й строчке. Возглавляет таблицу Лиги чемпионов «Ливерпуль», набравший 21 очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2025
-
21:33
-
21:31
-
21:29
-
21:21
-
21:20
-
21:13
-
21:13
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:50
-
20:43
-
20:35
-
20:29
-
20:24
-
20:21
-
20:17
-
20:16
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:07
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:55
-
19:50
-
19:40
-
19:35
-
19:34
-
19:33