Войцех Щенсны: не ожидал ухода Данило из «Ювентуса»

Бывший вратарь «Ювентуса», ныне голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны прокомментировал новость об уходе бразильского защитника Данило из туринского клуба.

«Не знаю, что произошло, но я точно не мог ожидать ухода такого великого игрока и лидера. Данило — очень сильный игрок и важный человек в раздевалке. Но это футбол. Нужно смириться с тем, что у тренера или спортивного директора другие идеи, и искать новые вызовы», — приводит слова Щенсного La Gazzetta dello Sport.

Бразильский защитник провёл 213 матчей за «Ювентус», в который забил девять голов. В составе туринцев футболист выиграл один чемпионат Италии, Суперкубок Италии и дважды становился обладателем Кубка Италии, последний из которых он завоевал в качестве капитана в Риме в мае прошлого года.

Польский вратарь выступал в составе итальянского гранда с 2017 года. За этот период он провёл 252 матча во всех турнирах, 103 из которых он отыграл «на ноль».