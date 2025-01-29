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Александр Мостовой: у нас были контакты с «Алавесом» о стажировке

Александр Мостовой: у нас были контакты с «Алавесом» о стажировке
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Бывший полузащитник ряда европейских клубов Александр Мостовой высказался о возможной стажировке в испанском «Алавесе». Ранее спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес заявил, что клуб пригласил его на стажировку.

«У нас были контакты с «Алавесом» о стажировке. Но могу сказать только одно — многие испанские команды согласились бы, чтобы я к ним приехал. Я спокойно к этому отношусь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За свою профессиональную игровую карьеру Мостовой выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбург», «Сельту», «Алавес» и другие команды.

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