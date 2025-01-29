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Константин Генич назвал позиции, которые нужно усиливать московскому «Динамо»

Константин Генич назвал позиции, которые нужно усиливать московскому «Динамо»
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Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, какие позиции нужно усиливать московскому «Динамо».

«Безусловно, крайние защитники. Я вообще не понимаю, почему «Динамо» сейчас неактивно на рынке. По крайней мере, мы не видим какие-то слухи, какие-то фамилии, чтобы появлялись рядом с «Динамо» по фамилиям в обороне. Мне кажется, есть вопросы к Бальбуэне, к центру обороны. Жалко, что травму получил Майсторович, Маричаль, Фернандес не отличаются стабильностью. Даса, Скопинцев тоже, откровенно говоря, не убеждают, что «Динамо» в этих зонах не видит в перспективе никаких проблем.

Да, есть молодой Бессмертный, можно Лаксальту вернуться в более привычную для себя зону левого защитника. Ну и, соответственно, если возвращать Лаксальта, тогда нужен опорный полузащитник. Тогда мы возвращаемся к варианту Глебова (Данил Глебов, игрок «Ростова». — Прим. «Чемпионата»)» — сказал Генич в выпуске «Коммент.Шоу».

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