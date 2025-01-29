«Наполи» отклонил предложение «Галатасарая» о покупке Осимхена — Corriere dello Sport

«Наполи» отклонил предложение «Галатасарая» о покупке Виктора Осимхена, который на правах аренды выступает за турецкий клуб до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, «Галатасарай» предложил «Наполи» € 65 млн за нападающего, но итальянский клуб отклонил это предложение. Отмечается, что в контракте игрока есть пункт о выплате в € 75 млн, и «Наполи» не намерен продавать нигерийца за меньшую сумму.

В нынешнем сезоне 26-летний Осимхен принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.