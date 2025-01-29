Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» отклонил предложение «Галатасарая» о покупке Осимхена — Corriere dello Sport

«Наполи» отклонил предложение «Галатасарая» о покупке Осимхена — Corriere dello Sport
Комментарии

«Наполи» отклонил предложение «Галатасарая» о покупке Виктора Осимхена, который на правах аренды выступает за турецкий клуб до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, «Галатасарай» предложил «Наполи» € 65 млн за нападающего, но итальянский клуб отклонил это предложение. Отмечается, что в контракте игрока есть пункт о выплате в € 75 млн, и «Наполи» не намерен продавать нигерийца за меньшую сумму.

В нынешнем сезоне 26-летний Осимхен принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
В «Ювентусе» хотят купить Осимхена на замену Влаховичу — Gds
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android