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Пауло Барбоза поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге»

Пауло Барбоза поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге»
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Футбольный агент Пауло Барбоза поделился мнением о матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и бельгийский «Брюгге».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уверен на 100%, что «Манчестер Сити» обыграет «Брюгге». Без всяких сомнений, они должны это сделать. Для них важно пройти в плей-офф. Понятно, что «Брюгге» давно не проигрывает и находится выше, а «Манчестер Сити» пережил кризис. Но команда Гвардиолы из него вышла и постепенно набирает форму. Как раз последние матчи это показывают, поэтому они должны обыграть «Брюгге», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав восемь очков. «Брюгге» — 20-й (11 очков).

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