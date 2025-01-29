Пауло Барбоза поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге»

Футбольный агент Пауло Барбоза поделился мнением о матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и бельгийский «Брюгге».

«Я уверен на 100%, что «Манчестер Сити» обыграет «Брюгге». Без всяких сомнений, они должны это сделать. Для них важно пройти в плей-офф. Понятно, что «Брюгге» давно не проигрывает и находится выше, а «Манчестер Сити» пережил кризис. Но команда Гвардиолы из него вышла и постепенно набирает форму. Как раз последние матчи это показывают, поэтому они должны обыграть «Брюгге», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав восемь очков. «Брюгге» — 20-й (11 очков).