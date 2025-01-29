В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе «Хетафе» к Хуану Босельи

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на информацию об интересе «Хетафе» к уругвайскому полузащитнику клуба Хуану Босельи. Ранее в СМИ сообщалось, что испанский клуб заинтересован в трансфере футболиста и уже начал переговоры с нижегородцами.

«К Босельи проявляют интерес несколько клубов. Он один из лидеров «Пари НН». Пока мы не получали официальных предложений о трансфере от кого-либо. Сейчас мы ведём подготовку ко второй половине сезона. Этот период очень важный и ответственный. С учётом статуса игрока, клуб нужно заинтересовать реально весомым и серьёзным предложением, чтобы мы приняли решение о трансфере Босельи. Пока такого предложения у нас нет», — приводит слова Удальцова Metaratings.

В текущем сезоне Хуан Босельи провёл за «Пари Нижний Новгород» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 900 тыс.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.