Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА высказались о домашних матчах сборной Израиля

В УЕФА высказались о домашних матчах сборной Израиля
Комментарии

УЕФА не менял решение по проведению домашних матчей национальной команды Израиля на нейтральных полях. Ранее была информация, что Израильская футбольная федерация ведёт неофициальные переговоры с УЕФА о разрешении на проведение домашних игр отборочного турнира к ЧМ-2026 на территории страны.

«Решение УЕФА относительно всех домашних матчей израильских команд, которые в текущее время проводятся на нейтральных площадках, по-прежнему остаётся в силе», — приводит слова пресс-службы УЕФА ТАСС.

В октябре 2023 года матчи национальной команды Израиля в отборочном турнире Евро-2024 из-за ситуации в секторе Газа были перенесены на другие даты и прошли на нейтральных полях. С того момента сборная Израиля проводит домашние встречи в других странах.

Материалы по теме
ЦСКА близок к подписанию полузащитника сборной Израиля за € 3,5 млн — Ynet
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android