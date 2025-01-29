В УЕФА высказались о домашних матчах сборной Израиля

УЕФА не менял решение по проведению домашних матчей национальной команды Израиля на нейтральных полях. Ранее была информация, что Израильская футбольная федерация ведёт неофициальные переговоры с УЕФА о разрешении на проведение домашних игр отборочного турнира к ЧМ-2026 на территории страны.

«Решение УЕФА относительно всех домашних матчей израильских команд, которые в текущее время проводятся на нейтральных площадках, по-прежнему остаётся в силе», — приводит слова пресс-службы УЕФА ТАСС.

В октябре 2023 года матчи национальной команды Израиля в отборочном турнире Евро-2024 из-за ситуации в секторе Газа были перенесены на другие даты и прошли на нейтральных полях. С того момента сборная Израиля проводит домашние встречи в других странах.