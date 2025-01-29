Генич — о Энрике в «Зените»: в Испании писали, что это звезда

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о трансфере правого вингера сборной Бразилии Луиса Энрике да Силва в санкт-петербургский «Зенит» из «Ботафого».

«Он сыграл несколько матчей в старте сборной Бразилии и для меня это стало откровением. Я даже переспросил, это тот ли Луис Энрике, что был в «Бетисе». Говорю: «Да ладно». Лучший игрок в Бразилии, играет в стартовом составе.

Он в «Бетисе» не всегда мог нормально обработать мяч, но видишь, как всё в футболе меняется, попал в свою волну. В «Бетисе» были какие-то [неудачные] матчи, но в целом он круто играл.

Он в Лиге Европы, помню, забил победный мяч в ворота «Ромы». Были матчи, где он брал мяч, обыгрывал по полкоманды. У него была прекрасная игра с «Барселоной», просто он попал в команду, которая такая очень игривая и не всегда стабильная.

Тем не менее, я бы не назвал это провалом, просто он не раскрыл там свой потенциал. Но писали в Испании, что это звезда, что его минимум за € 50 млн «Бетис» сумеет продать», — сказал Генич в выпуске «Коммент.Шоу».