Наумов: «Локомотив» поступил неправильно — Антон Миранчук мог остаться в клубе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в Швейцарский «Сьон».

«Получается, Антон Миранчук зря поехал в Швейцарию. Не всегда происходит так, как ты хочешь. Если карьера складывается, ты прав, а если нет, ты где-то допущена ошибка. Была одна ситуация, когда Антон и Алексей Миранчуки собирались в «Рубин». У них не складывалось в «Локомотиве», и они с кем-то поругались. Мы очень долго работали над тем, чтобы сохранить их. Я тогда поговорил с Игорем Денисовым, который был капитаном команды. Я просил его, чтобы он поговорил с Миранчуками. В конце концов их отговорили, и они остались в клубе.

Сейчас была ситуация, когда Антон мог остаться в «Локомотиве», но клуб поступил неправильно. Футболист много играет за клуб, а ему говорят, что он будет получать в полтора-два раза меньше. Это значит, что его плохо оценивают, и он не достоин той зарплаты, которую получал», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является. В текущем сезоне Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.