Владимир Гранат: если «Спартак» продаст Бабича, высокие цели станут менее достижимыми

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат высказался о возможном уходе сербского защитника Срджана Бабича из стана красно-белых. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к игроку со стороны «Аль-Джазиры».

«Возможная продажа Бабича будет говорить о целях «Спартака». Если клуб продаст защитника, высокие цели станут менее достижимыми. Если красно-белые оставят Бабича, то покажут, что они готовы бороться за высокие места и хотят сохранять ключевых футболистов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Бабича с московским клубом рассчитано до лета 2026 года.