Генич высказался об уходе Артура из «Зенита» в «Ботафого»

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич прокомментировал уход полузащитника Артура Гимарайнса в бразильский «Ботафого» из санкт-петербургского «Зенита».

«Артур приехал с таким посылом, что это футболист, который на фланге будет обыгрывать, создавать преимущество, покажет индивидуальное качество, но ничего этого не было. Очень мало индивидуальной игры и мало конкретики в его действиях в большинстве матчей, но победный мяч «Краснодару», победный, чемпионский, мяч в ворота «Ростова». Пусть и ошибка [Сергея] Песьякова, но в памяти он останется как минимум как автор важнейших шести очков», — сказал Генич в выпуске «Коммент.Шоу».

20 января Артур подписал контракт с «Ботафого». Трудовое соглашение подписано до зимы 2029 года.