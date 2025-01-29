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Константин Генич высказался о возможном переходе Облякова из ЦСКА в «Динамо»

Константин Генич высказался о возможном переходе Облякова из ЦСКА в «Динамо»
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Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в московское «Динамо».

— Ты не веришь в историю с Обляковым в «Динамо»?
— Не верю. Знаю, что Обляков очень нравится Личке. Он очень нравился Абаскалю, помнишь, когда у него спрашивали, зачем ему Медина, тот ответил, что в РПЛ всего два хороших левоногих игрока — Медина и Обляков. Нужны были левоногие, бьющие издали и подающие стандарты. Облякова было забрать невозможно, поэтому взяли Медину. Интерес «Динамо» к Облякову понятен.

— Насколько ЦСКА сможет жить без Облякова?
— Это будет сложно, на Ване многое завязано. Критиков в отношении Облякова много, но я не понимаю этого. Это мой любимый игрок в РПЛ. Я бы хотел, чтобы такой игрок был в моей команде, у него прекрасный набор качеств. Он может и на фланге сыграть, и в центре. Думаю, то, что он так котируется в сборной России, тоже говорит, что Ваня — один из ведущих игроков сборной, — сказал Генич в выпуске «Коммент.Шоу».

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