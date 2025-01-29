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«Ленинградец» сыграет товарищеский матч со сборной Северной Кореи

«Ленинградец» сыграет товарищеский матч со сборной Северной Кореи
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«Ленинградец» из Ленинградской области сыграет товарищеский матч с национальной командой КНДР. Встреча пройдёт в Турции во время зимних сборов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Северокорейская сборная занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.

«Ленинградец» выступает во Второй лиге (дивизион А группа «Золото»). После 18-го тура данного соревнования «Ленинградец» заработал 28 очков и на текущий момент занимает третье место. На второй строчке располагается костромской «Спартак», набравший 32 очка в 18 встречах. Турнирную таблицу Второй лиги дивизиона А группы «Золото» возглавляет «Челябинск», у которого 35 очков.

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