Колыванов — Кокорину: а сам ты где, в какой лиге играешь? Лучше бы молчал в тряпочку

Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о словах нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о падении уровня чемпионата России, который наблюдается с 2019 года.

«Я не могу залезть Кокорину в голову. Но некорректно так говорить про наш чемпионат, который я считаю достаточно сильным, где ты поиграл много времени. Это какой-то детский сад. Одно дело, если бы он играл в каком-то сильном европейском чемпионате. А ты обзываешь РПЛ словом на букву «Г». А сам ты где? В какой лиге ты играешь? У него был шанс проявить себя в Италии, но он им не воспользовался. Ему вообще не следовало говорить такие вещи в такой форме. Лучше бы молчал в тряпочку», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александр Кокорин выступал за московские «Динамо» и «Спартак», а также за санкт-петербургский «Зенит».