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Экс-тренер «Аль-Насра» Каштру: Роналду — уважительный, чуткий и решительный человек

Экс-тренер «Аль-Насра» Каштру: Роналду — уважительный, чуткий и решительный человек
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Бывший главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру рассказал о совместной работе с нападающим саудовского клуба Криштиану Роналду.

«Это были прекрасные отношения между двумя людьми, которые очень уважают друг друга. Мне очень нравилось работать с ним. Он уважительный, чуткий и решительный человек. Ему всегда сопутствуют такие ценности, как уважение, смелость и преданность своему делу», — приводит слова Каштру Goal.

Каштру был уволен с поста главного тренера саудовского клуба в сентябре 2024 года. 63-летний специалист был назначен на этот пост в июле 2023 года. За этот период под его руководством саудовский клуб провёл 54 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, девять раз сыграл вничью и девять раз уступил.

Роналду выступает в составе саудовского клуба с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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