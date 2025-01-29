Константин Генич: думаю, «Зениту» было выгодно продать Клаудиньо здесь и сейчас

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился мнением об уходе полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо.

— Насколько «Зенит» мог сохранить Клаудиньо до конца сезона?

— А зачем? Думаю, «Зенит» мог поступить и так, и так. «Зенит» не просто так каждый год направляется в Катар и занимается на полях этой академии… Не исключено, что «Зенит» сам предложил игрока, мол, не хотите ли рассмотреть бразильца, он здесь будет суперзвездой, играет на позиции Хави.

Они, наверное, посмотрели нарезку и спросили: «Сколько?»… Думаю, «Зениту» было выгодно продать Клаудиньо здесь и сейчас, чтобы не было разговоров, что клуб тратит столько денег, когда нет еврокубков, — сказал Генич в выпуске «Коммент.Шоу».

22 января санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе полузащитника Клаудиньо в «Аль‑Садд» из Катара.