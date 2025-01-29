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Барбоза: после «Сантоса» Неймар должен перейти в «Интер Майами» к Месси и Суаресу

Барбоза: после «Сантоса» Неймар должен перейти в «Интер Майами» к Месси и Суаресу
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Агент Паулу Барбоза считает, что переход нападающего Неймара в бразильский «Сантос» является своеобразным компромиссом. Ранее бразилец расторг контракт с «Аль-Хилялем». Сообщалось, что 32-летний футболист заключит трудовое соглашение с «Сантосом», рассчитанное на полгода.

«Думаю, переход Неймара в «Сантос» — своеобразный компромисс. Как я понимаю, он должен отыграть максимум полгода-год в Бразилии, а потом перейдёт в «Интер Майами», где Месси и Суарес. Большая европейская карьера Неймара завершена, он сейчас преследует другие цели, которые позволят ему сыграть за сборную на ещё одном чемпионате мира», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Неймар провёл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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